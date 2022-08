¿Qué suerte corren los soldados rusos que se niegan a luchar en Ucrania?

Cada vez más soldados rusos se niegan a participar en la "operación especial”, como llama Rusia a la invasión de Ucrania, según defensores de derechos humanos. Por ese motivo, a esos soldados que ya no quieren luchar en Ucrania, o que fueron dados de baja por motivos familiares, se les impide salir del país.

Según informan activistas y familiares a DW, los llamados "objetores”, son recluidos en campos de prisioneros y en cárceles de varias localidades de la autodenominada "República Popular de Lugansk”. Es decir, en áreas que no están controladas por Kiev. Algunos padres de soldados de Rusia han viajado ahora a la región del Donbás para pedir la liberación de sus hijos.

Sin embargo, debido a las presiones, algunos soldados retiran sus solicitudes de no tomar parte en los combates y regresan a sus misiones de guerra, según dijeron a DW los padres de un soldado que está encarcelado en Brianka, región de Lugansk, y cuyo nombre prefieren mantener en secreto porque temen por su vida. "Primero, los soldados dijeron que no volverían de ningún modo a la guerra, y no firmaron nada. Pero de pronto se enteraron de que irían al frente sin que se notificara a sus padres”, explicaron.