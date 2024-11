¿Quién es el vicepresidente electo J. D. Vance, el heredero de Trump?

De 'Never Trumper' a senador MAGA

Fue en mayo de 2016 cuando Vance pasó al foco de la atención pública con la publicación de su aclamado libro "Hillibilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" ("Hillbilly, una elegía rural - Memorias de una familia y una cultura en crisis") . El bestseller refleja la crianza de Vance en los Apalaches y es considerado una ventana hacia la vida de los habitantes de la región manufacturera conocida como el Cinturón del Óxido (Rust Belt), cuya industria siderúrgica estaba en declive. En noviembre del mismo año, las escasas mayorías en la región, más precisamente en los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, ayudaron a Donald Trump a ganar las elecciones que llevaron a Trump al poder..