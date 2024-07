¿Quién es Kamala Harris, la vicepresidenta y posible sustituta de Biden?

Biden estaba en camino a derrotar a Donald Trump y devolver una sensación de normalidad a EE. UU., gracias -en gran parte- a su experiencia política de décadas. Harris era una líder carismática y enérgica de la nueva era -una mujer no blanca e hija de padres inmigrantes-, que llegó a la política tras haber sido la principal fiscal pública de California.

El sueño americano de Harris

Según la autobiografía de Kamala, "The Truths We Hold", esta experiencia influyó en su propia carrera. Recordó que Gopalan les dijo a ella y a su hermana Maya: "No se queden sentadas y quejándose de las cosas. ¡Hagan algo!"