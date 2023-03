¿Quién puede tener una licencia de armas en Alemania?

¿Qué tipos de licencias existen en Alemania?

Si solo se tiene la tarjeta de posesión, uno puede "transportar" el arma más que portarla. Ello implica que no puede estar cargada y debe estar guardada en un estuche cerrado si se lleva en público. La ley alemana no dice nada sobre si quienes poseen licencia deben mantener el arma oculta o descargada en público o no.