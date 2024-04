Raperas latinoamericanas: ritmo, crítica social y no al sexismo

"Los políticos mentirnos por la tele intentan, pero no contaban con que la gente estaba despierta… No bajaremos la olla hasta que suba el presupuesto del pueblo en salud y educación", canta la rapera chilena Zita Zoe en su tema "Esto sí que prendió".

"El rap es una forma de expresión que permite decir cosas con gracia y ritmo, y que está muy vinculada a lo que pasa en la calle: habla desde allí y no desde un pedestal", define la música argentina en diálogo con DW. "Y eso me encanta", subraya.

"En mis canciones hablo de todo lo que me atraviesa", indica, por su parte, la rapera mexicana Audry Funk . "Soy una mujer del sur global, migrante, gorda y bisexual", comparte. "Sé que mi experiencia no es única y puede converger en medio de muchas otras", sostiene.

Rap para cambiar el mundo

"Me subestimaron muchas veces, incluso me desafiaron y apostaron a que no duraría mucho tiempo en el rubro", confía la música chilena. "Y aquí sigo activa, con una trayectoria de 15 años", contrapone orgullosa.

"Las mujeres no rapean, hazme los coros", ha tenido que escuchar más de una vez -no sin desagrado-, Audry Funk. "No es fácil en general enfrentarse a un mundo de hombres, y el rap no es la excepción", analiza la música nacida en Puebla.