Rapero iraní detenido durante las protestas se enfrenta a la pena de muerte

Pocos días después, la televisión estatal publicó un vídeo del músico en el que supuestamente confesaba sus delitos. "Me equivoqué, dije que, como amigo, digo que escapen", "me equivoqué", "no me referí a ustedes" dice en la confesión, que tras su publicación generó la furia de varios activistas en las redes sociales, que condenaron la grabación como una confesión forzada.