Reaparece en Sudáfrica especie de topo con "superpoderes auditivos"

Investigadores en Sudáfrica afirman que han redescubierto una especie de topo con un pelaje dorado iridiscente y la capacidad de casi "nadar" a través de dunas de arena. Tales ejemplares no habían sido vistos desde hace más de 80 años y de hecho se pensaba que la especie estaba extinta.

Las secuencias de ADN coincidían. La investigación y los hallazgos del equipo fueron revisados por pares y publicados la semana pasada. "Teníamos grandes esperanzas, pero algunas personas también las aplastaron", dijo a The Associated Press una de las investigadoras, Samantha Mynhardt. "Un experto de De Winton nos dijo: 'No van a encontrar ese topo. Está extinto'".