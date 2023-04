Rechazan libertad anticipada al paralímpico Oscar Pistorius, condenado por asesinar a su novia

"La razón invocada es que el detenido no ha completado el período mínimo de detención, según el Tribunal Supremo de Apelación", es decir, la última instancia que condenó a Pistorius en 2017 después de múltiples apelaciones , dice el comunicado. "La solicitud ha sido rechazada" y "será revisada en un año", dijo a la AFP la abogada de la familia de la víctima, Tania Koen.

Oscar Pistorius "nunca dijo la verdad"

"No creo en su historia", dijo la madre visiblemente angustiada, June Steenkamp, a los periodistas que se agolpaban junto al auto en el que llegó a la prisión para participar en la audiencia de la comisión.

La madre finalmente no tuvo que testificar frente al asesino de su hija por decisión de la comisión, dijo su abogada Tania Koen. Los padres de la víctima viven "una sentencia de cadena perpetua" desde la muerte violenta de su hija, dijo Koen. "La echan de menos todos los días", añadió. "Todo el procedimiento provocó un trauma inútil para ambas partes", lamentó.

"Creen que no debe ser liberado" porque "no ha mostrado remordimiento y no está rehabilitado, porque si lo estuviera, habría sido honesto y habría contado la verdadera historia de lo que sucedió esa noche", insistió. La comisión debía oficialmente examinar si se cumplió "el objetivo del encarcelamiento", explicó la administración penitenciaria. También se examinó el comportamiento del detenido, su estado físico y mental y el riesgo de reincidencia.