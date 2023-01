Reino Unido pide establecer "responsabilidad penal" de Rusia por invadir Ucrania

Dicho tribunal juzgaría los "crímenes de agresión" de Rusia, para los que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia, ya que Moscú no reconoce su autoridad. No obstante, la CPI abrió una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, apoyándose en que Kiev acepta su jurisdicción.