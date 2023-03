Retrasar tratamiento de cáncer de próstata no aumenta riesgo de muerte, según estudio

Los resultados muestran que las decisiones de tratamiento no deben apresurarse después de un diagnóstico de cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio localizado, según el investigador principal, el profesor Freddie Hamdy de la Universidad de Oxford.

"Está claro que, a diferencia de muchos otros tipos de cáncer, un diagnóstico de cáncer de próstata no debe ser motivo de pánico o decisiones apresuradas", dijo. "Los pacientes y los médicos pueden y deben tomarse el tiempo para considerar los beneficios y los posibles daños de los diferentes tratamientos, sabiendo que no afectará su supervivencia", agregó.

El estudio se realizó en nueve centros del Reino Unido y es el estudio de mayor duración de su tipo. Es el primero en evaluar completamente tres opciones de tratamiento principales: vigilancia activa, cirugía (prostatectomía radical) y radioterapia con hormonas para hombres con cáncer de próstata localizado.

Entre 1999 y 2009, 1.643 hombres de 50 a 69 años en el Reino Unido diagnosticados con cáncer de próstata localizado, después de un análisis de sangre de PSA, dieron su consentimiento para la vigilancia activa aleatoria (545), la prostatectomía radical (553) o la radioterapia radical (545). El equipo de investigación siguió a los hombres durante un promedio de 15 años para medir las tasas de mortalidad, la progresión y propagación del cáncer y el impacto de los tratamientos en la calidad de vida.

Efectos negativos tras cirugía y radioterapia

Descubrieron que alrededor del 97 por ciento de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata sobrevivieron 15 años después del diagnóstico, independientemente del tratamiento que recibieron. Alrededor de una cuarta parte de los hombres bajo vigilancia activa no habían recibido tratamiento invasivo para su cáncer después de 15 años.

Los pacientes de los tres grupos informaron una calidad de vida general similar en términos de su salud mental y física general. Sin embargo, se ha encontrado que los efectos negativos de la cirugía o la radioterapia en la función urinaria, intestinal y sexual duran mucho más de lo que se pensaba.

En hallazgos anteriores publicados en 2016, los investigadores encontraron que después de 10 años de seguimiento, los hombres cuyo cáncer se monitoreaba activamente tenían el doble de probabilidades de que progresara o hiciera metástasis que los hombres de los otros grupos.

La suposición era que esto podría conducir a una tasa de supervivencia más baja para los machos con vigilancia activa durante un período de tiempo más largo. Sin embargo, los resultados del seguimiento de 15 años muestran que este no es el caso y que las tasas de supervivencia siguen siendo igualmente altas en todos los grupos.

El estudio fue publicado el pasado 11 de marzo por la revista New England Journal of Medicine bajo el título Fifteen-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Prostate Cancer.

Editado por Camilo Toledo