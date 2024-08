Ríos contaminados en Perú: “Un desastre ambiental grave”

Un reciente informe del gobierno de la región de Áncash, en el centro-occidente de Perú, confirmó que las aguas de los ríos Santa y Tablachaca, que recorren dicha región, no son aptas para el consumo humano, tras detectarse la presencia de metales pesados. "Es un desastre ambiental grave porque estos ríos estaban asignados al consumo de poblaciones enteras", dice a DW Beatriz Cortez, activista de la ONG Red Muqui, que hace vigilancia en temas relacionados con la minería y el agua en Perú.

Cuestionan discurso del gobierno

En conversación con DW, Guilermo Martines, ambientalista de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), que trabaja cerca al río Santa, explica que en la zona ciertamente existe más presencia de minería ilegal que antes, pero debido a que no se ha ofrecido mucha información sobre este hecho, la situación es aún confusa.

"Las autoridades no han dado todavía información completa de lo que está ocurriendo. Esto está llevando a los agricultores de las regiones afectadas a realizar monitoreos autónomos del agua, en lo que estamos apoyando para tener resultados mucho más confiables”, asegura Martines.

"Problema permanente”

En ese sentido, al ser un "problema permanente”, la población podría haber sido afectada desde hace muchos años y diversos problemas a la salud podrían tener como origen el consumo de esas aguas. "Esta vez nos ha llamado la atención la coloración del río Santa, que se debe al hierro, pero elementos como el manganeso o arsénico no generan ninguna coloración y pueden haber estado hace mucho tiempo allí”, advierte Martines. "Y puede haber llegado no solo de manera directa, sino también indirecta a través del consumo de productos contaminados”, agrega.

La respuesta del Estado

No obstante, los expertos consultados por DW creen que el Estado peruano ha fallado en el control y las sanciones. "Principalmente se falla en el control del riesgo ambiental, porque el Estado no está teniendo la capacidad de remediar los pasivos mineros (unidades mineras que ya no están en uso)”, indica Cortez. Y en caso de que la contaminación se deba a la minería ilegal, "es igualmente responsabilidad del gobierno regional tener un control de lo que pasa dentro de su territorio”, reitera.