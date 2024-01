Rusia cita a embajador de Francia tras muerte de mercenarios franceses

Frente a la información difundida por Rusia, Francia afirmó a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que el país europeo no tiene mercenarios en Ucrania. "Francia no tiene 'mercenarios' en Ucrania ni en ningún otro lugar, a diferencia de otros. Esto no es más que otra burda manipulación rusa. No debemos darle más importancia que a las anteriores o a las que seguramente vendrán", señaló la autoridad gala.