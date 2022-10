Rusia: ¿por qué tantos hombres son llamados a la guerra sin motivo?

Una semana después del discurso del presidente ruso Vladimir Putin, en el que ordenó lo que el régimen llamó "movilización parcial", ya miles de hombres habían sido ingresados a las filas del ejército, que desde febrero libra una guerra de agresión contra Ucrania. Y todo indica que muchos de los soldados reclutados no responden a las especificaciones del mismo Ministerio de Defensa.

Debido a su edad y condición de sargento en la reserva, Igor, que vive en Moscú, no debió haber sido llamado, porque los hombres mayores de 35 años no entrarían en la llamada "movilización parcial", de acuerdo con los detalles que entregó el Ministerio de Defensa tras el discurso de Putin. Pero Igor le contó a su esposa que en su grupo había al menos 120 hombres que superaban ese límite de edad.

Esta no es la única irregularidad que enfrentó Igor. Su esposa asegura que en la oficina de reclutamiento no hubo examen médico alguno, pese a que la ley lo exige para determinar la idoneidad del soldado. Además, el puesto de trabajo cambió. "Su identificación militar dice que es soldado de caballería de las tropas fronterizas, pero ahora le dieron el puesto de artillero", dice la mujer, que enfatiza que su marido no reclamará, a pesar de las inconsistencias.