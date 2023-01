Rusia y la nueva reforma militar, en el límite de lo posible

Cambios en la organización

Según Sharp, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania demostró que el Ejército ruso no es capaz numéricamente de cumplir su misión de ocupar Ucrania. Además de agrandar el ejército con más soldados, Moscú también quiere cambiar la organización de las tropas. "La reforma está pensada para acelerar la transición de brigadas a divisiones, dando más autonomía a las unidades. Son objetivos a largo plazo, y no tanto para corregir la situación actual en el frente”, señala el experto.

¿De dónde saldrán los nuevos soldados?

Con la reforma, la edad iría desde los 21 hasta los 30 años. David Sharp estima que así se reclutará a muchos más soldados. El límite de edad a los 30 años se implementará a inicios de 2024. Pero no se sabe aún cuándo se elevará la edad mínima para el reclutamiento, por lo cual la cantidad de hombres sujetos al servicio militar se ampliaría hasta los dos millones.

¿Habrá otra movilización de reclutas?

El experto ucraniano Andrei Rischenko, ex vicedirector de Personal del Ejército de Ucrania, cree que una mayor movilización en Rusia no ayudará. El Estado Mayor ruso aún está ocupado distribuyendo a los reclutas de la primera ola. "Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha sufrido pérdidas muy grandes, que deben ser compensadas. Pero no se espera que haya nuevos soldados en el frente sino hasta antes del próximo invierno (boreal)", afirma.