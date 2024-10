Sale de México otra caravana de migrantes rumbo a EE. UU.

"Que nos ayude, que no sea rabioso con los latinos"

Elí Castillo, originario de Venezuela, dijo a EFE que se desempeñaba como sargento del Ejército y salió de ese país porque no estaba de acuerdo con la ideología del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Porque estaban dando órdenes que no podía cumplir y, soy un ser humano como todos los venezolanos, no pero no estoy de acuerdo con el Gobierno", aseguró Castillo.