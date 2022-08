Scholz: con Putin “hay que ser claros y no dejarse intimidar”

El canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, dijo este domingo (21.08.2022) que esperaba que la guerra en Ucrania no sufriera una escalada mayor a lo que se ha visto hasta ahora, y aseguró que el conflicto lo "comenzó Putin" con la clara intención de conquistar Ucrania. Asimismo, sostuvo que ceder ante las presiones de Moscú no es un escenario imaginable para Alemania, y mucho menos para los ciudadanos y las autoridades ucranianas.

En un diálogo ciudadano en el marco del Día de Puertas Abiertas celebrado en distintos edificios administrativos alemanes, Scholz dijo querer asegurarse de que la guerra "no se intensifique", y dijo pensar que Putin llevaba mucho tiempo, "uno o dos años”, planeando el conflicto, al ser consultado si no se hubiera evitado todo esto con una actitud menos beligerante de la OTAN. "Esta es una guerra que comenzó Putin, Rusia, con la clara intención de conquistar a su vecino, yo creo que ese era el objetivo original", declaró el jefe de Gobierno.

Para Scholz, a pesar de los avances rusos en el este -cuyo frente lleva congelado varias semanas-, ceder no es una estrategia sensata. "Putin tiene la idea de que es posible sacar un lápiz y redibujar el mapa europeo, y decir ‘esto es mío, esto es tuyo', pero esto no funciona así". Y sostuvo que si bien hay que seguir dialogando con el dirigente ruso, "en mesas de siete metros o por teléfono”, hay que ser "claros y no dejarse intimidar".

El canciller alemán, que iniciará un viaje a Canadá para buscar nuevas fuentes de energía para abastecer al país, dijo que solo será posible retomar las negociaciones con Moscú una vez que Putin renuncie a sus planes de conquista, algo que aún no ocurre. "No apoyaremos una paz por dictado que el Gobierno, el Parlamento y el pueblo de Ucrania no puedan aceptar", agregó. Y añadió que las sanciones no se levantarán mientras no haya un acuerdo justo aceptado por Kyiv.