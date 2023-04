Se celebran los 50 años de la muerte de Pablo Picasso

Markus Müller es director del Museo Pablo Picasso de Münster, el único dedicado al artista en Alemania. " Es una figura importante para todos los que ejercen una actividad creativa" , afirma. Sin embargo, gran parte de las vanguardias más actuales apuntan "más bien" a Marcel Duchamp, su "gran contraparte intelectual y conceptual". Para los más jóvenes, ya no es tan "provocador", como fue en su tiempo, pero sigue siendo un gran "estímulo", afirma Müller haciendo un juego de palabras en alemán.

Críticas feministas: prolífico no solo en el arte

El museo de Münster abordó esto en una muestra especial en 2022 y actualmente muestra a Picasso en "A Collector's Choice - Picasso, Miró, Schlemmer, Kirchner & Co." junto a otros maestros clásicos del arte moderno. Con la muestra "Given to Show", parte de la "Celebración de Picasso 1973-2023" que honra al artista en todo el mundo bajo los auspicios del Museo Picasso de París, el de Münster se centra en destacar su capacidad para el marketing y su inclinación hacia el autorretrato.