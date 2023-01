¿Se podría haber evitado que Adolf Hitler tomara el poder?

En otoño de 1932, los nazis estaban perdiendo apoyo, a medida que la economía, golpeada por la depresión, empezaba a mejorar. En las elecciones federales de noviembre de 1932, las últimas libres celebradas antes de que los nazis se hicieran con el poder, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP) de Hitler obtuvo el mayor número de votos, pero no logró la mayoría, por lo que se vio obligado a formar una coalición en medio del bloqueo político.

En otoño de 1932, los nazis estaban "en declive, la economía estaba en alza", señala el historiador Dan Diner. "Y es precisamente en ese momento cuando Hitler es nombrado canciller del Reich. Eso realmente no debería haber ocurrido", dijo Diner a DW.

En alemán, el 30 de enero se conoce con el término Machtergreifung, o "toma del poder". Pero el poder no fue tomado por Hitler, sino que le fue entregado cuando el presidente del Reich, Paul von Hindenburg, nombró al líder nazi canciller del Reich.

Franz von Papen convenció a Hindenburg de que nombrara a Hitler canciller, a fin poder convertirse él en vicecanciller. Las élites nacionalistas conservadoras creían que Hitler podía ser controlado y utilizado como "marioneta". Pero el plan no funcionó.

A causa de los trastornos provocados por la crisis económica mundial, la política respaldó un sistema autoritario, pero muchos subestimaron repetidamente la voluntad de poder y destrucción de Hitler . "Hitler no fue el resultado inevitable de un Sonderweg (camino especial) alemán", escribió el historiador británico Ian Kershaw en su obra "El Estado nazi: ¿un estado excepcional?" (1988), pero tampoco "solo un accidente". Hitler debe ser visto, según el autor, en el contexto de su tiempo: guerra, revolución, humillación nacional y miedo al bolchevismo.

La exposición Roads not taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können (Caminos no tomados. O: podría haber sido de otra manera), en el Museo Histórico Alemán de Berlín, ofrece una reflexión sobre el 30 de enero de 1933, entre otras fechas que cambiaron el curso de la historia alemana, y a veces mundial.