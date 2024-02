Se subastan carruajes, tronos y vestuario de la serie "The Crown"

Cualquiera que siga la vida de la realeza británica encontrará muchos paralelismos en la serie. No todo lo que se cuenta en la premiada serie está basado en hechos reales; algunas cosas se han añadido en aras del drama. Y así, "The Crown" consigue magistralmente cautivar al público ante la pantalla. Esto se debe en parte a las historias sobre la realeza, cuyos amoríos y escándalos siempre han proporcionado entretenimiento, y en parte a las interpretaciones del reparto. Por último, pero no por ello menos importante, la puesta en escena, el vestuario y todo el decorado son muy convincentes.