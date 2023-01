Sencillo de Miley Cyrus desplaza a Shakira y Bizarrap en Spotify

La cantante estadounidense Miley Cyrus presentó el pasado 13 de enero "Flowers", un tema cargado de amor propio y una venganza hacia su ex, el actor Liam Hemsworth , mucho más sutil y menos iracunda que la de Shakira.

"No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores", canta Cyrus en la canción cuya fecha de estreno coincidió con el 33 cumpleaños de Hemsworth.