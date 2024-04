Sequía amenaza la producción de carne en México

Mortandad de ganado comunidades de Sonora y Sinaloa

"Desgraciadamente el año pasado no llovió, las presas no tienen agua, no hubo riego, hasta Sinaloa que es el productor número uno de granos, de maíz blanco, también no se sembraron muchas hectáreas, no hubo riego; igual está el Bajío, otro productor importante de alimentos, esto va a ocasionar que los alimentos se vayan a la alza, que la carne y la leche, también por el ganado porque no hay forraje”, dijo Hernández.