Serhij Zhadan: "No puede haber paz sin Justicia"

"La voz le da una oportunidad a la verdad", dijo, en alemán, el ucraniano de 48 años en su discurso de aceptación. Zhadan es una de las voces más importantes de la literatura ucraniana contemporánea. Su último libro, 'El cielo sobre Járkov', que se acaba de publicar, habla sobre cómo sobrevivir en la guerra. "Es triste y significativo que estemos hablando del Premio de la Paz mientras Europa está de nuevo en guerra", lamentó. Y añadió que no puede "haber paz sin justicia", no puede haber paz posible si el país agredido, Ucrania, se rinde. "Puede haber muchas formas de conflictos congelados, territorios ocupados temporalmente, bombas de tiempo disfrazadas de compromisos, pero no paz, verdadera paz que ofrezca seguridad y perspectivas", explicó.

"¿Por qué reaccionan con frecuencia los ucranianos con desconfianza cuando políticos e intelectuales europeos declaran la paz como una necesidad? No es porque nieguen la necesidad de la paz, sino porque saben que no habrá paz si las víctimas de la agresión deponen las armas", afirmó Zhadan. Y añadió que los partidarios de una paz a cualquier precio no tienen respuesta a la pregunta acerca del límite que separa "decirle sí a la paz y decirle que no a la resistencia".