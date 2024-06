Sheinbaum dice que las encuestas apoyan la reforma judicial

"Me parece muy relevante que, a ver, si hubiera sido 59 %, es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen la importancia de esta reforma al poder judicial", destacó Sheinbaum, en referencia a elecciones del 2 de junio.

La presidenta electa también resaltó que entre 77 y 83 % de los encuestados "considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial", versus un 14 a 12 % que no, y un 4 a 9 % que no sabe o no contestó.