“Sheinbaum tiene toda la razón en no invitar al rey español”

¿Por qué no le reclaman a Estados Unidos por haberles quitado parte del territorio o a los franceses que los invadieron? Felipe Soto, Colombia

Felicidades, señora Claudia Sheinbaum, es un ejemplo para toda Latinoamericana, no solo para México. Todos los pueblos que fueron saqueados, violados, despojado y asesinados no solo debería recibir una disculpa sino también una indemnización. Ronald Arroyo Chaverri, Costa Rica

No puede ser que sigan idealizando al rey en pleno siglo XXI. Todos somos iguales, pero el rey es el heredero de robos, saqueos, delitos de lesa humanidad, mentiras y fraudes. Luis Cortés, México

Tiene toda la razón en no invitarlo. Miguel Antonio Castellanos Avellaneda, Colombia

El rey no se pierde de nada importante, la presidenta electa va a ser manejada por AMLO. Lucy Argueta, Estados Unidos

Hay políticos que insisten en imponer la culpa como herencia. Ante esto qué dicen Portugal, Francia, Inglaterra. Porque a estas naciones se le debería de también imponer un reclamo. Todas pisaron suelo americano y reclamaron estas tierras como propias. Entonces, si España no concurre a la investidura presidencial, Portugal, Francia e Inglaterra tampoco deberían concurrir porque cargan con la misma herencia. Estamos en una sociedad distinta, pero los políticos pretenden anclarnos en un pasado perpetuo. Pablo Bevilacqua, Argentina

Ojalá existiera una ley internacional para que ningún presidente del mundo se adueñe del país y que otras personas tengan la oportunidad de gobernar. Que no se atornillen al poder porque después hacen lo que quieren con el pueblo. Myriam Martha Romero, Facebook

Maduro está desviando la atención para que la gente se olvide que no respetaron los votos del pueblo y se convirtieron en una dictadura. Ellos no enseñaron las actas de votación, y si las enseñan son falsas, le robaron la democracia al pueblo venezolano. Murió gente inocente, y hay gente inocente que está presa solo porque no están de acuerdo con el gobierno.

Amparo Ballester, Facebook