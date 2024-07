Si ChatGPT te dice "te quiero", no le creas

El placer de escribir

"Un auto robado"

La intención del lenguaje humano

Para Claudia Hamm, el lenguaje generado automáticamente no es un lenguaje como tal, porque no hay un hablante y, por consiguiente, tampoco una intencionalidad. "La inteligencia artificial no tiene una intención comunicativa. Cuando los humanos usamos el lenguaje, intentamos encontrar una expresión, una expresión de un determinado mundo interior".

Las máquinas no tienen un mundo interior. Por eso, no pueden crear poesía, según Hamm. Solo están en condiciones de realizar combinaciones poco comunes de palabras.

¿Cómo actúan las editoriales?

"No publicamos contenidos generados con IA. Pero eso no quiere decir que seamos una zona libre de IA. La idea es analizar la cadena de producción y definir campos en los que se pueda emplear efectivamente esas herramientas; como instrumentos en un proceso, ahí donde no cause problemas de derechos de autor", dice.