Si el bitcóin tiene demasiado éxito, los Gobiernos lo matarán, advierte el multimillonario Ray Dalio

Escucha esta nota aquí

El mayor gestor de fondos de cobertura del mundo, Ray Dalio, cree que los reguladores acabarán tomando el control del bitcóin si la criptodivisa obtiene un éxito generalizado.

"Si tiene éxito, los Gobiernos no querrán tenerlo. Al final, si tiene mucho éxito, lo matarán y tienen formas de matarlo", dijo Dalio al canal de negocios estadounidense CNBC.

"El dinero en efectivo es una basura"

Del mismo modo, Dalio advirtió que los inversores no deberían depender demasiado del dinero en efectivo y admitió, a pesar del peligro existente, que posee algo de bitcóin. Pero aseguró que su inversión en la criptomoneda es solo un pequeño porcentaje de su inversión en oro.

"Eso no significa que no tenga valor. Por supuesto, no tiene valor intrínseco", dijo Dalio.

Respecto al dinero en efectivo afirmó: "El dinero en efectivo es una basura, así que no lo guarde en efectivo".

Dalio: el valor del bitcóin está en la percepción y en la diversificación

El fundador de Bridgewater Associates, con una fortuna de 15.600 millones de dólares, sostiene que el valor de bitcóin puede residir en la percepción y en la diversificación.

"Tienes a El Salvador asumiéndola y tienes a India y China deshaciéndose de ella. Y tienes a Estados Unidos hablando de cómo regularlo y todavía podría ser controlado", dijo Dalio a la CNBC.

En junio, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. India, entretanto, pretende prohibir todas las formas de criptomonedas privadas. Recientemente, los medios de comunicación han sugerido que el Gobierno podría suavizar su dura postura y notificar las criptodivisas como productos básicos. Por su parte, China ha empezado a tomar medidas enérgicas contra los mercados de criptomonedas, ordenando a los mineros que cierren sus operaciones.

Dalio, de 72 años, se convirtió en uno de los inversores de más alto perfil en la criptomoneda durante su carrera desde los mínimos de marzo de 2020 hasta los máximos históricos alcanzados en abril de este año, cuando alcanzó un máximo histórico de casi 64.000 dólares. El bitcóin se negocia hoy en torno a los 45.000 dólares.

Editado por Felipe Espinosa Wang.