Siria acusa a Israel de bombardear el aeropuerto de Alepo

"Alrededor de las 04.30 horas de esta madrugada, el enemigo israelí realizó una agresión aérea desde el Mediterráneo oeste, contra el Aeropuerto Internacional de Alepo", indicó SANA. Una fuente militar no identificada detalló que el aeropuerto quedó fuera de servicio, algo que ya ocurrió en al menos otras dos ocasiones este año por las mismas razones, una de ellas mientras el recinto servía como punto de recepción de ayuda para los afectados por los terremotos del pasado febrero.

Israel suele no comentar los ataques que lanza contra Siria, pero ha dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá que Irán asiente su influencia en Damasco. Un portavoz del ejército israelí se limitó a decir a la agencia AFP que "no comentamos los reportes publicados en la prensa extranjera”. Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, este año Israel ha llevado a cabo más de una veintena de ataques contra Siria, en su mayoría aéreos.