Solo faltan horas para el eclipse solar total de 2024: ¿cuándo será, dónde verlo y qué esperar?

Los espectadores del eclipse (y no espectadores) pueden seguir viendo el eclipse solar total por Internet. La NASA retransmitirá vistas del Sol desde telescopios y en NASA TV a partir de la 1 p.m. EDT. Los periodistas de Associated Press también cubrirán en directo el eclipse desde el otro lado de la trayectoria, a partir de las 10 a.m. EDT, con vistas desde Mazatlán (México) y otros lugares. El museo Exploratorium, Time and Date y Slooh también retransmitirán vistas del día del eclipse.