Su microondas podría ser refugio para bacterias resilientes

Los microondas, que utilizan radiación no ionizante para calentar los alimentos, no poseen la capacidad de alterar las estructuras celulares directamente. Sin embargo, la temperatura alcanzada puede ser suficiente para eliminar bacterias, aunque no de forma tan efectiva como se podría suponer. Este hecho ha llevado a que se acumulen comunidades microbianas en su interior, que varían significativamente entre los microondas domésticos y los de laboratorio.