Subastarán en Londres la botella de whisky más cara del mundo

La botella de whisky más valiosa del mundo será subastada en Londres. La casa Sotheby's anunció que venderá al mejor postor una botella de "The Macallan 1926 Adami” el 18 de noviembre. El precio estimado se sitúa entre 750.000 y 1,2 millones de libras (860.000 y 1,38 millones de euros), anunció el jueves Sotheby's.

En otoño de 2019, se subastó una botella de 0,75 litros de "The Macallan 1926 Fine and Rare” por un precio récord mundial de casi 1,5 millones de libras. El whisky procede de una cepa legendaria: en 1986 se llenaron un total de 40 botellas del barril. De ellos, 14 llevan la etiqueta "Fine and Rare” y otros 12 tienen una etiqueta diseñada por el pintor italiano Valerio Adami en 1993.