Suecia entra a la OTAN y el muro nórdico se completa

Sin embargo, no fue del todo así. Mientras que Finlandia logró la aprobación de los miembros y, de ese modo, entrar a la OTAN en abril de 2023 , Suecia permanecía en vilo y se sentía excluida con respecto a sus vecinos nórdicos Noruega y Finlandia. También porque esperaba que la adhesión del dúo fuera en conjunto, tal como había sido la solicitud.

El ministro sueco de Defensa, Pal Jonson, que anteriormente fue el jefe del comité de defensa del Parlamento sueco, abogó durante décadas por la adhesión de su país al bloque trasatlántico, diciendo: "Podemos esperar, podemos suponer, podemos desear que obtengamos el apoyo de la OTAN [en caso de ataque], pero no podemos saberlo hasta que nos unamos a la alianza".

Sin embargo, para la mayoría de la población sueca no resultaba interesante el hecho de que el país escandinavo integrase la OTAN. Eso cambió cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, inició la guerra de agresión contra Ucrania. A ello se sumó que la vecina Finlandia dejó en claro que no perdería tiempo en buscar la adhesión a la alianza.

Según señala el experto en política exterior y estudios de seguridad Oscar Jonsson, el "estatus especial" sueco hacía tiempo que había desaparecido. Y agrega que, aunque la solicitud de adhesión a la OTAN fue presentada por muchos dentro y fuera de Suecia como el abandono de la preciada imagen del país como nación "neutral" y militarmente no alineada, en realidad, no eso no era así.