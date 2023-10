Suecia restringirá prestaciones sociales a los inmigrantes

El gobierno derechista de Suecia anunció este viernes(20.10.2023) que dificultará el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales, en un intento de disuadirlos de llegar al país escandinavo y de integrar mejor a los que ya se encuentran en él. "Desde 2012, más de 770.000 inmigrantes llegaron a Suecia desde países no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo", escribieron el primer ministro Ulf Kristersson y los líderes de los demás partidos de su coalición en un artículo publicado en el diario Dagens Nyheter.

"Debido a una política de integración que casi no plantea exigencias (a los inmigrantes), pero tampoco proporciona incentivos para integrarse en la sociedad, la gran inmigración creó una Suecia dividida", afirman, destacando "la segregación, la exclusión social, el desempleo, los malos resultados escolares y la falta de valores suecos comunes".

Medidas tras atentado

Los inmigrantes ya no podrán vivir únicamente de las prestaciones y se les exigirá una "actividad" a tiempo completo. El gobierno también planea introducir un tope en las prestaciones, de modo que no puedan recibir múltiples subsidios -por hijos, vivienda, desempleo, enfermedad, permiso parental, etc.-, lo que hasta ahora hacía más rentable cobrar prestaciones que conseguir un trabajo.