¿Superó Perú realmente la tormenta política y social?

En los últimos días no se han vuelto a ver protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Pero, ¿significa esto que la crisis ha sido realmente superada? “El hecho de que la gente no esté saliendo a protestar se debe a factores económicos, organizativos y, además, tampoco existe un liderazgo al frente de los manifestantes”, explica a DW el analista político peruano Gonzalo Banda.

“Estos meses, por ejemplo, en la sierra se trabaja mucho la tierra. Entre enero y marzo, cuando había más protestas, no había mucho trabajo debido a las lluvias en esas zonas. Esto no significa que ahora la gente quiera que Boluarte y el Congreso se queden o que no se adelanten las elecciones”, agrega.