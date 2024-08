"Tengo miedo", dice ex primera dama argentina tras denuncia

"Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara", relató, al tiempo que solicitó que la Justicia lo investigue. "Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo", sostuvo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández -cuya imagen no se ve- mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.