Terapia en las redes sociales: ¿es útil?

Recibir tratamiento psicológico o aprender

Durante mucho tiempo, Sina, una agente de ventas de 30 años que desea permanecer en el anonimato, luchó contra lo que creía que era "TDAH o un trastorno de concentración similar". "No es que se me ocurriera totalmente en las redes sociales, también leí artículos de fuentes creíbles sobre el tema", explica a DW. Sin embargo, tras estar expuesta a un flujo constante de contenidos en torno al TDAH y los trastornos relacionados con la atención, finalmente decidió buscar ayuda profesional y para su sorpresa, los psiquiatras le dijeron que sus problemas de concentración no estaban relacionados con ningún trastorno de atención.