Terremoto en Turquía: a la tristeza se unen la rabia y la indignación

Al caer la noche en Turquía , llega la oscuridad y, con ella, la apatía. Callan los motores de la maquinaria. Los gritos desesperados de los rescatistas rompen el silencio ya solo esporádicamente entre las montañas de escombros. Los familiares, envueltos en mantas, miran al vacío en silencio. Días después del devastador terremoto, la fe en encontrar con vida a sus seres queridos se va desvaneciendo, aunque no se pierde del todo. Permanecen sentados frente a sus fogatas, la única luz en la oscuridad nocturna, junto a los faros de los vehículos y los focos de los servicios de emergencias.

Las imágenes son las mismas: voluntarios exhaustos trabajando a pico y pala , cuando no con las manos desnudas, porque falta equipo pesado. Gente que viene de todas partes del país para ayudar, con comida, mantas y tiendas de campaña. Rescatistas luchando hasta el agotamiento total. Y, ahora al igual que antes, gente desesperada que sigue esperando ayuda días después.

No solo las imágenes, también las quejas de los afectados son las mismas que hace casi 24 años. ¿Por qué tarda tanto la ayuda? ¿Por qué hasta los edificios nuevos se derrumban? ¿No se han hecho cumplir las normas de construcción, endurecidas desde 1999? ¿Por qué se permite construir tantas alturas en una zona propensa a los terremotos? ¿Y por qué ni siquiera los hospitales son a prueba de temblores?

Este tipo de preguntas no se pueden hacer en los medios de comunicación, controlados casi por completo por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, pero el descontento de la población se puede escuchar por doquier. En la ciudad de Adiyaman, el ministro de Transporte turco tuvo que dejar la zona entre insultos de los ciudadanos.

Hasan Aksungur, presidenta de la Cámara de Ingenieros Civiles de Adana, donde también se derrumbaron once edificios, dijo a DW que las leyes no tienen la culpa: "La cuestión es que la diferencia entre construir tres pisos o diez es mucho dinero, así que muchas veces se mira para otro lado". Y no es la única que apunta, más que a la normativa, a su continuo incumplimiento. En la ciudad de Kahramanmaras, a unos 70 kilómetros al norte de Gaziantep, el edificio de la Cámara de Ingenieros local es el único edificio que ha permanecido en pie.