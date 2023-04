Todo lo que se sabe sobre el dalái lama y el controvertido video en el que aparece besando a un niño

"Esto NO es una broma y es muy inapropiado usar 'beso cariñoso' junto a 'chúpame la lengua'. Los abrazos están bien[,] esto no", tuiteó la doctora Shola Mos Shogbamimu, activista británica de los derechos de la mujer. "No normalices el abuso sexual de niños: no me importa lo venerado que sea el dalái lama, no estoy de acuerdo con que un niño chupe la lengua de un hombre/mujer/cualquiera".