Tras la muerte de Prigozhin: ¿se quedarán los mercenarios de Wagner en Bielorrusia?

¿Cómo murieron, presumiblemente, Yevgueny Prigozhin y Dmitry Utkin, líderes de la tristemente célebre fuerza mercenaria rusa Wagner, en un accidente aéreo cuando se dirigían de Moscú a San Petersburgo? Varios días después de la catástrofe, todavía no hay claridad, y casi nadie cree que fuera un accidente. A pesar de que Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, tachó el viernes (28.08.2023) de "mentiras" cualquier especulación sobre una orden del Kremlin.

Una pequeña parte podría quedarse en Bielorrusia

Una retirada completa de las tropas del Grupo Wagner de Bielorrusia no beneficiaría a Rusia. Esto llevaría a una desescalada en la frontera con Polonia y Lituania, donde están estacionados los mercenarios de Wagner y son percibidos como una amenaza en los países vecinos de la Unión Europea (UE). No obstante, Friedman cree que gran parte de las tropas Wagner podrían ser enviadas a Rusia o África.

Para Aleksander Klaskovsky, analista de la plataforma independiente bielorrusa "Posirk", sin embargo, a Lukashenko no le interesaría mantener a las tropas de Wagner en Bielorrusia. Los mercenarios carecen de líder y el destino del grupo como unidad de combate fuerte con ambiciones políticas es cuestionable. Tanto el presidente ruso Vladimir Putin como Lukashenko estarían interesados en mantener a Wagner lo más pequeño posible.

¿Provocar a la UE?

"A las tropas de Wagner no les espera nada bueno", afirma Valery Zakhashchik, partidario de la exiliada política de la oposición bielorrusa y excandidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya. Él también cree que algunos de los mercenarios podrían quedarse en Bielorrusia, "porque a Rusia le interesan las provocaciones en la frontera de la UE y los actos de sabotaje en Ucrania". Sin embargo, la cuestión de la financiación es probablemente la más importante.

El "destierro" a Bielorrusia no fue más que una solución temporal al "problema Wagner de los dirigentes rusos", resume Grigory Nizhnikov, del Instituto Finlandés de Relaciones Internacionales. No hay "ni un objetivo táctico ni estratégico en mantenerlo en Bielorrusia". Lukashenko no tiene ninguna posibilidad de dirigir las tropas en lugar de Prigozhin ni aspira a hacerlo, afirma Nizhnikov. Su pronóstico: a finales de año, las tropas de Wagner abandonarán Bielorrusia.