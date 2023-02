Tras un año de guerra, la economía rusa sigue a flote

Políticos europeos hablaron de "serias consecuencias” para Rusia y economistas predijeron una gran caída del PIB. Pero eso no ocurrió. La economía rusa ha enfrentado dificultades, pero las ha manejado bastante mejor de lo previsto. No se puede tener una imagen clara de lo que ocurre, porque el Kremlin mantiene en secreto muchos datos clave, pero el colapso profetizado no se produjo.