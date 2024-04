Tres policías mueren tras ser emboscados en el sur de Chile

"No fue casual, no fue al azar”

Apenas se conoció la noticia, Boric reunió a su gabinete de crisis, condenó el atentado y dijo que no habría pausa en la persecución de los asesinos. "Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos", agregó.