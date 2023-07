Trump descarta bajar su candidatura si es condenado

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) aseguró este viernes (28.07.2023) que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra . "No hay nada en la Constitución que lo diga", indicó en el programa de radio The John Fredericks Show.

Cuando el locutor de radio conservador John Fredericks le preguntó si una sentencia desfavorable detendría su campaña, Trump respondió rápidamente: "No, en absoluto. No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo". Según el multimillonario, "incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma".