Turquía a un año del terremoto: sobrevivir en ciudades fantasma

El refugio provisorio se convierte en vivienda permanente

En los primeros días tras el terremoto, los afectados todavía recibían comidas y alimentos gratis, pero, entretanto, ya no los entregan, explican. Serap Selcuk dice que recibió en total dos paquetes de ayuda de la autoridad turca para catástrofes AFAD. En los primeros días luego del terremoto, esa autoridad fue acusada de no entregar las ayudas con la rapidez necesaria, especialmente en Hatay.

Sólo 25 viviendas terminadas en total

Muchos ya no vuelven a Hatay

También los edificios de la zona industrial de Hatay se derrumbaron en un 95 por ciento. Ehtem Icer hornea pan dentro de un edificio semidestruido. Pero ya no tiene tantos clientes como antes del terremoto, cuando vendía 4.000 panecillos por día. Hoy solo vende 1.000. Es el único que quedó de los siete empleados de la panadería. Y se queja de que los dueños de comercios como él no reciben ningún tipo de ayuda.

"El Estado nos ha olvidado”, dice también el mecánico Leven Ineyci. "Muchas personas quieren volver a trabajar, pero el Estado no fomenta eso lo suficiente. Antes teníamos aquí a varios maestros mecánicos competentes, pero todos ellos se fueron y no volvieron más. Es una gran pérdida”. También el taxista Ekrem Öztürk es el último de los 15 choferes de la empresa donde trabaja. "Muchos dicen que aquí todo se ha vuelto a normalizar”, dice, con la mirada perdida. "Pero eso no es cierto. A veces quisiera haber muerto en el terremoto. Así no tendría que ver todo esto hoy”.