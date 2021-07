Turquía abandona oficialmente un tratado que protege a las mujeres

Escucha esta nota aquí

Turquía se retiró oficialmente este jueves del Convenio de Estambul, un tratado internacional que protege a las mujeres contra la violencia machista, en una decisión que valió al presidente Recep Tayyip Erdogan fuertes críticas dentro y fuera del país. La medida fue anunciada por el gobierno en marzo y este jueves, día en que se hace efectiva, se produjeron masivas protestas en diversos puntos.

La decisión tomada por Erdogan coincide con un aumento de los femicidios en el país desde hace una década. Por ello provocó la cólera de organizaciones de defensa de los derechos humanos y las críticas de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y la ONU. El tratado, firmado por el país en 2011 y que fue ratificado por 34 países miembros del Consejo de Europa, es el primer instrumento supranacional que fija normas obligatorias para evitar la violencia contra las mujeres.

El gobierno turco argumentó que el tratado "pasa por alto los valores familiares" y "normaliza la homosexualidad", ya que pide que no se discrimine en función de la orientación sexual. Los analistas consideran que la decisión de Erdogan se explica por su deseo de contar con los apoyos del electorado más conservador en un momento en que el país atraviesa importantes baches económicos, de cara a las elecciones de 2023, que se auguran difíciles para el mandatario.

"No callaremos”

En tanto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Turquía que reconsidere su posición. "La decisión de Turquía de retirarse de la Convención de Estambul es profundamente lamentable y debe revertirse", aseguró el comité en un comunicado, en el que recordó que la convención es un instrumento de derechos humanos cuyo objetivo es proteger a las mujeres contra todos los tipos de violencia.

Además de la ONU, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, gobiernos de la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales han pedido al Gobierno turco que reconsidere la decisión de abandonar el acuerdo. En un intento por calmar las aguas, Erdogan dio a conocer esta misma jornada un "plan de acción" para luchar contra la violencia machista, que incluiría, por ejemplo, la revisión de la legislación y una mejor formación de los magistrados en estos temas.

Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron este jueves en varias ciudades turcas contra la medida. Al son de gritos como "El Convenio da la vida", "No callaremos, no tenemos miedo, no obedeceremos" o "No caminarás sola", los manifestantes se congregaron en un extremo de la céntrica calle Istiklal, en Estambul. La manifestación fue reprimida por la Policía con gases lacrimógenos y balas de plástico.