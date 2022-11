Twitter lanzará suscripción pagada: 8 dólares mensuales

En un tuit, la directora de desarrollo de productos de la compañía con sede en California, Esther Crawford, especificó que el nuevo servicio aún no se había lanzado.

"El New Blue aún no está activado: la carrera hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real", dijo y agregó: "¡El New Blue llegará pronto!".