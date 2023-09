Ucrania derriba 30 drones rusos en el centro y sur del país

"El enemigo llevó a cabo otro ataque con aviones no tripulados en el territorio de Ucrania. Los drones Shahed-131/136 fueron disparados desde el cabo Chauda (en la península ocupada de) Crimea, principalmente contra las regiones del sur", indicaron.

No obstante, el incendio fue contenido y no fue necesario llevar a cabo la evacuación, agrega el mensaje. No se reportaron víctimas.