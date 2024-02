Ucrania está estancada en tierra, pero gana en el mar

Ciertamente, este hundimiento no es el primer éxito militar ucraniano en el mar Negro, un campo de batalla crucial en la guerra desatada por Rusia en febrero de 2022. Si bien es cierto que ambos bandos ven cómo los combates en tierra parecen estancados, la realidad indica queUcrania logró romper la supremacía rusa en el mar.

Las cosas no se veían así cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania a gran escala en febrero de 2022 . Los números sugerían que las tropas de Vladimir Putin tenían una enorme ventaja militar sobre su vecino. Su flota en el mar Negro rápidamente cerró los puertos ucranianos, capturó la estratégica isla de Las Serpientes y minó grandes extensiones del mar, separando a Ucrania del resto del planeta, al menos en apariencia.

Los éxitos ucranianos "muestran que los rusos no pueden protegerse adecuadamente de la artillería antibuque y los drones", dijo a DW en septiembre de 2023 Stephen Blank, analista del Foreign Policy Research Institute. "Más que eso, en realidad no parecen capaces de responder a la amenaza que les plantea Ucrania". Las estadísticas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con sede en Washington, muestran que Rusia ha perdido alrededor de 40 por ciento de su tonelaje naval en el mar Negro desde febrero de 2022.