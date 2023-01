Ucrania: tanques occidentales son decisivos para hacer frente a Rusia

Comunicación militar y coordinación, cruciales

Uso conjunto de tanques occidentales.

¿Decisión en Ramstein?

Para el experto militar estadounidense Michael Kofman, es difícil predecir cómo se desarrollará la situación en el frente este de Ucrania. "El Ejército ruso ha obtenido algunas ventajas de la movilización", reiteró el experto en Rusia de la Marina de EE. UU. Pero "no me queda nada claro", dijo Kofman en su podcast sobre la situación en Ucrania, si las Fuerzas Armadas rusas están listas para nuevas ofensivas importantes, "aparte de lo que vi con Bajmut". Ucrania "solo ha logrado pequeñas victorias desde el otoño pasado, pero esto no significa necesariamente que la próxima ofensiva no será exitosa", valoró.