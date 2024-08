UE no reconoce la victoria de Maduro ni de la oposición

Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) coincidieron hoy (29.08.2024) en no reconocer la victoria electoral que reclama el presidente de Venezuela , Nicolás Maduro. No obstante, tampoco llegaron a un acuerdo para reconocer el triunfo de la oposición.

Al termino del encuentro, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloque no reconoce la "legitimidad democrática" de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Maduro "seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados", declaró Borrell.