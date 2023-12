UE y Mercosur pueden terminar sin acuerdo, dice Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió este domingo (03.12.2023) que las actuales negociaciones para el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) pueden fracasar y que si ello ocurre no será por falta de voluntad de los países suramericanos.

"Si no hay acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad", señaló Lula en una rueda de prensa en Dubai, antes de embarcar para Berlín donde iniciará una visita oficial. "Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil y por culpa de Sudamérica", agregó.