Un cadáver viaja 900 km en el baño de un tren en India sin ser detectado

Fallecido sin ser identificado

"Aún no sabemos nada del hombre", indicó Sahay, quien está basado en Shahjahanpur, estado de Uttar Pradesh, donde se encontró el cuerpo. "Posiblemente ingresó al tren cuando estaba parado y murió dos o tres días antes de ser encontrado", indicó. Sanjay Rai, un médico en el hospital ferroviario, dijo al diario The Times of India que el hombre "murió después de que cayó en un posible coma".